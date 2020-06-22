Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Спортсмен заявил, что состояние отца остается тяжелым, несмотря на то, что он вылечился от коронавируса.

«Инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца. Он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Каждый день я его посещаю, держу его за руку, он жестами дает понять, что меня узнает», — рассказал он.

19 июня тренер бойца Хавьер Мендес рассказал, что Нурмагомедов-старший вылечился от COVID-19. Он добавил, что у отца спортсмена были осложнения после операции на сердце.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса, и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.