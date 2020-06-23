Нурмагомедов сделал заявление

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что осенью намерен защищать чемпионский титул в бою против Джастина Гейтжи.
«Я каждый день тренируюсь. Знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме, и ему точно бы не понравилось, если бы я из-за него пропускал тренировки. Я тренируюсь всю жизнь, и, как говорит мой отец, для подготовленного коня всегда найдётся, где выступить. Думаю, осенью мы вернёмся, будем сражаться и защищать свой титул», — рассказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.
Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, заражённого коронавирусом.