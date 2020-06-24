Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова 

Макгрегор усомнился в болезни отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа и назвал коронавирус прикрытием для него.

«Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности и прекращение боев. Удачи, но помни, Аллах видит все», — написал он.

Ранее 24 июня Абубакар Нурмагомедов выложил фрагмент боя ирландца с его двоюродным братом — Хабибом Нурмагомедовым. Фото, на котором запечатлено проведение россиянином удушающего приема, сопровождено подписью «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь».