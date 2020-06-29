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Напомним, бой должен был пройти 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Лысый, теперь я гасить тебя буду в ринге, ух, как жестко, ух, как сильно! Мне не остановиться, когда я в зале работаю, я не чувствую нагрузки, я не чувствую усталости. Могу утром зайти, а вечером выйти. Ух, сколько у меня прухи теперь! Ух, бить тебя буду, лысый, ух, бить. Держись, готовься. Тренируй свою лысую голову", — сказал Емельяненко в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что бой между Емельяненко и Исмаиловым могут провести со зрителями.