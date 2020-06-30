Экс-боец UFC рассказал о распределении гонораров

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Бывший боец UFC, американец Грей Мэйнард рассказал о распределении гонораров за поединки. Соответствующие цифры опубликованы в Twitter-аккаунте спортсмена.

«100 тысяч долларов за бой. 10 процентов уходит на зарплату менеджеру, 15 — тренерам, от 5 до 10 — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20 — налоги, 5-10 — отложить себе на пенсию, 5-10 — на инвестиции», — заявил Мэйнард.

Он добавил, что полученную сумму он тратил быстро.

На счету Мэйнарда 13 побед и семь поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, один бой завершился вничью, и еще один — без результата.