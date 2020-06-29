Поклонников Хабиба взволновало его фото с отцом

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Как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов-старший был госпитализирован в конце апреля в махачкалинскую больницу. 6 мая его с осложнениями перевели в одну из московских клиник, а неделю спустя он впал в кому. Медики диагностировали у тренера серьезные проблемы с сердцем, которые развились на фоне коронавируса. 10 июня менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз рассказал, что Абдулманап Нурмагомедов открыл глаза и начал реагировать на происходящие вокруг события.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с отцом.

«Отец», — подписал он снимок.

В комментариях к записи поклонники спортсмена выразили обеспокоенность состоянием Абдулманапа Нурмагомедова и пожелали ему скорейшего выздоровления.