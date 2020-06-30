Тренер Макгрегора: «Хрена с два я смогу убедить Конора»

Тренер Джон Кавана, работавший с бойцом ММА Конором Макгрегором , заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях не собирается возвращаться в спорт.

В начале июня Макгрегор объявил о завершении карьеры.

«Ушел ли Конор на пенсию? Насколько я могу судить, да. Он же сам это сказал. Я ничего не могу сделать по этому поводу. Хрена с два я смогу убедить его вернуться. Конор сам все решает. Кто знает, как дела будут обстоять дальше? Но сейчас он точно вне боев.

Что касается его потенциального перехода в полусредний вес — это было бы интересно. Я говорю о бое с Усманом. Конечно, там будет разница в габаритах. Но я думаю, что любой боец может подняться повыше или опуститься чуть ниже привычной весовой категории. Если Конор будет супермотивирован, то сможет победить кого угодно. Он сможет побеждать нокаутами и в полусреднем весе. Если он пройдет серьезную подготовку, то сможет победить», — цитирует Кавану MMA Fighting.