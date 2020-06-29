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Девушка-боец MMA бросила спорт ради участия в интимных съемках 

Lenta.ru 1 час назад
Боец MMA бросила спорт и ушла в интим
Фото: @dandoiscindy
Бельгийская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Синди Дандуа бросила спорт ради участия в интимных съемках. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, Дандуа оставила MMA из-за экономических последствий коронавируса.
«Я потеряла мой зал во время карантина, государство мне не помогало, а полеты отменили… все это обрекло меня на финансовые трудности», — заявила 35-летняя спортсменка.
Бельгийка добавила, что решилась создать аккаунт в платной социальной сети Only Fans и выкладывать туда интимные снимки ради того, чтобы заработать.
«Так я смогу вновь открыть свой зал и дать возможность тренироваться юным спортсменам», — посчитала боец.
Дандуа участвовала в одном поединке под эгидой UFC в 2017 году, в котором она проиграла канадке Алексис Дэвис единогласным решением судей. Всего на счету спортсменки 16 побед и пять поражений в MMA.
17 июня филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой. Она призналась, что разочаровалась в фигурном катании и начала пить.
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MMA , Алексис Дэвис
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