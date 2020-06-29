Боец MMA бросила спорт и ушла в интим

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Бельгийская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Синди Дандуа бросила спорт ради участия в интимных съемках. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Дандуа оставила MMA из-за экономических последствий коронавируса.

«Я потеряла мой зал во время карантина, государство мне не помогало, а полеты отменили… все это обрекло меня на финансовые трудности», — заявила 35-летняя спортсменка.

Бельгийка добавила, что решилась создать аккаунт в платной социальной сети Only Fans и выкладывать туда интимные снимки ради того, чтобы заработать.

«Так я смогу вновь открыть свой зал и дать возможность тренироваться юным спортсменам», — посчитала боец.

Дандуа участвовала в одном поединке под эгидой UFC в 2017 году, в котором она проиграла канадке Алексис Дэвис единогласным решением судей. Всего на счету спортсменки 16 побед и пять поражений в MMA.

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