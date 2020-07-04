Нурмагомедов: «все, что было в наших силах, мы сделали»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова , прибывшего на похороны Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Отец бойца скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Специалиста похоронили 4 июля в родном в селе Кироваул в Дагестане.

"Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… а это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", — сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном на странице портала News095 в Instagram.

Ранее глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова.