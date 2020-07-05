Стал известен соперник Эмеева на бойцовском острове UFC 

Все новости на карте

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев проведет поединок c немцем Никласом Штольцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 25 июля на так называемом бойцовском острове в Абу-Даби.

Об этом сообщил представитель команды россиянина, слова которого передаёт ТАСС.

Изначально соперником Эмеева должен был стать казахстанец Шавкат Рахмонов, однако он снялся с боя из-за травмы.

В послужном списке 33-летнего Эмеева 12 побед и четыре поражения в ММА. В активе 27-летнего Штольца 10 побед и три поражения.