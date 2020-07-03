Как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов-старший был госпитализирован в конце апреля в махачкалинскую больницу. 6 мая его с осложнениями перевели в одну из московских клиник, где он впал в кому. Медики диагностировали у тренера серьезные проблемы с сердцем, которые развились на фоне коронавируса.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов», — написал сегодня Рамзан Кадыров.

Он выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова и подчеркнул, что тот «ушел, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение».