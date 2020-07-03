Названа причина смерти отца Нурмагомедова 

Заслуженный тренер России, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер от инсульта. Об этом рассказал его друг, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.
«До сих пор он лежал в коме. Врачи старались. Но они ничего не смогли сделать — произошел инсульт», — сказал он «Комсомольской правде».
По информации Mash, причиной смерти тренера стали осложнения в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса.
В апреле Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. На фоне вируса у Нурмагомедова-старшего обострились хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, во время лечения тренер перенес инсульт, от которого не смог оправиться.
Как сообщал «Рамблер», о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. О его смерти сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Заслуженному тренеру России по боевому самбо было 57 лет.