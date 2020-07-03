Названа причина смерти отца Нурмагомедова 

«До сих пор он лежал в коме. Врачи старались. Но они ничего не смогли сделать — произошел инсульт», — сказал он «Комсомольской правде».

По информации Mash , причиной смерти тренера стали осложнения в виде кровоизлияния в мозг и сепсиса.

В апреле Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. На фоне вируса у Нурмагомедова-старшего обострились хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, во время лечения тренер перенес инсульт, от которого не смог оправиться.