«Великий человек»: Емельяненко об отце Хабиба

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Известный боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на смерть Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

"Великий человек. Царствие ему небесное", — цитирует Емельяненко Sport24.

Напомним, что о смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

В последние месяцы жизни специалист боролся с COVID-19 и спровоцированными вирусом осложнениями.

Ранее стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова.