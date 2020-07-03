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Александр Емельяненко назвал отца Хабиба «великим человеком» 

Газета.Ru 1 час назад
«Великий человек»: Емельяненко об отце Хабиба
Фото: ТАСС
Известный боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на смерть Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
"Великий человек. Царствие ему небесное", — цитирует Емельяненко Sport24.
Напомним, что о смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.
В последние месяцы жизни специалист боролся с COVID-19 и спровоцированными вирусом осложнениями.
Ранее стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова.
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MMA , Александр Емельяненко , Хабиб Нурмагомедов
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