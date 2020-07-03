Харитонов: «Хабиб должен сняться с сентябрьского боя»

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает "Чемпионат.com".
"Мои самые искренние соболезнования. Это большая утрата и потеря как для российского, так и для мирового ММА. Считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для него. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем", — сказал Харитонов.
Напомним, в сентябре 2020 года Хабиб должен встретиться с американцем Джастином Гэтжи.
Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба.