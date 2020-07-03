Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан

Тело заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, самолет с его телом на борту приземлился в аэропорту Махачкалы. Об этом передает корреспондент ТАСС с территории аэропорта.

Самолет с телом Абдулманапа Нурмагомедова в пятницу вечером встречали близкие родственники. В аэропорту в настоящее время находятся также представители руководства республики. Заслуженного тренера РФ похоронят в селе Кироваул, куда тело доставят на автомобиле.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.