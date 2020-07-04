Бой в UFC отменен после смерти отца Хабиба

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Бой российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби отменен в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в команде канадского бойца Малкольма Гордона, который заменил Уланбекова.

"Малкольм проведет бой с Доскальчуком", — сказал собеседник агентства.

Россиянин подписал контракт с UFC в конце мая. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.