«Мы сделали все, что было в наших силах»: Хабиб о смерти отца

Все новости на карте

Представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

В субботу состоялись похороны Нурмагомедова-старшего, которые прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил тренер.

"Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое", — сказал Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова.