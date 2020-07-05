«Мы сделали все, что было в наших силах»: Хабиб о смерти отца

Представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
В субботу состоялись похороны Нурмагомедова-старшего, которые прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил тренер.
"Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое", — сказал Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова.
Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.