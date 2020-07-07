«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова

Село Кироваул в Дагестане может быть переименовано в честь тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом глава села Магомедрасул Давудов сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Нурмагомедов, как сообщал «Рамблер», был Заслуженным тренером России, отцом и тренером бойца смешанных боевых искусств (ММА), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова

В апреле Нурмагомедов-старший заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был госпитализирован, в мае — впал в кому, перенес инсульт и операцию на сердце, а на прошлой неделе — скончался в возрасте 57 лет.

Сегодня глава села Кироваул, в котором Нурмагомедов-старший жил, рассказал, что оно может быть переименовано в Манап в честь тренера. Местные жители примут соответствующее решение во время схода, который состоится в ближайшее время.

«Мы сейчас в трауре», — отметил Давудов.

Также он рассказал, что Нурмагомедов-младший тяжело перенес смерть отца, а в Кироваул сейчас приезжают люди из разных городов России.