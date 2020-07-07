«Точки будут расставлены»: Ян что хочет нокаутировать Алдо

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о настрое на поединок с бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Дополнительно мне не нужно себя настраивать, мне хватает того, что он приходит в мою весовую категорию и хочет отобрать моё. Будем биться, это спортивный момент — на кону пояс. Стоит задача победить, но безоговорочная победа — это мощно и всегда приятно. Точки все будут расставлены, победа нокаутом — это жирные точки», — цитирует Яна ТАСС.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее Ян рассказал, чем занимается на «Бойцовском острове» в преддверии боя за титул UFC.