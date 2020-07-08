Емельяненко высмеял видео Харитонова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал видеообращение соотечественника Сергея Харитонова.
Харитонов на видео заявил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чечни Рамзане Кадырове, а также боец подчеркнул, что конфликт с Емельяненко будет улажен в бою.
«Я так и думал, что это журналисты во всём виноваты! После обеда выложу ответ Харитоше!» — написал Емельяненко в своём Instagram, прикрепив видео Харитонова.
Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым перенесён в Сочи.