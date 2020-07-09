Боец UFC устроил драку в ресторане

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека. Видео появилось в Twitter-аккаунте MMA Eejt.

Инцидент произошел в Лаббоке (штат Техас). Перри в сопровождении подруги Латори Гонсалес покидал заведение и громко возмущался тому, что неизвестный якобы дотронулся до него без разрешения. Когда посетители попытались успокоить бойца, он вступил в спор с пожилым человеком, а после нокаутировал его сильным ударом.

28-летний Перри провел 20 боев в профессиональных ММА. 14 из них он выиграл, а шесть — проиграл. Он выступает в UFC с 2016 года.