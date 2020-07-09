Глава UFC высказался о будущем Макгрегора 

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выдвинул свою версию относительно будущего ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора . Интервью с ним вышло на YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd.

Уайт заявил, что Макгрегор — без сомнения один из лучших бойцов в мире. «Что сейчас с ним происходит? То, что происходит с бойцами, когда они зарабатывают очень много денег», — подчеркнул он.

Глава UFC заметил, что в данный момент ирландец, несмотря на заявление об уходе из спорта, находится на том этапе, когда ему осталось провести еще несколько боев. «Не удивлюсь, если в следующем году он захочет с кем-нибудь сразиться», — заключил Уайт.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Потом он менял свое решение.

8 июля сообщалось, что воспоминания Макгрегора о мечтах семилетней давности вызвали споры среди фанатов. Ирландец привел твит, который был опубликован в 2013 году. Там он писал о желании завоевать два чемпионских пояса, черный пояс по джиу-джитсу, попасть в Зал славы UFC, а также заработать 25 миллионов долларов.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.