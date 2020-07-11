Глава UFC отреагировал на драку бойца возле ресторана

Инцидент произошел в штате Техас. Спортсмен возле одного из ресторанов вступил в конфликт с мужчиной, после чего нанес ему удар в голову, от которого тот упал на землю. После этого в дело вмешалась охрана.

"Ему явно нужна помощь. Это не нормальное поведение", — приводит слова Уайта спортивный обозреватель TSN Аарон Бронстетер.

Ранее сообщалось, что боец UFC ударил пожилого мужчину в ресторане.