UFC обвинили в «ограблении» бойцов 

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Комментатор поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган раскритиковал политику организации в отношении победных бонусов для атлетов. Свою реакцию он высказал в собственном шоу, которое доступно в YouTube

По мнению Рогана, проблема упирается в некачественное судейство.

«Прежде всего, если мы собираемся выдавать бонусы за победу, необходимо решить проблему судейства. Нужна улучшенная система подсчета очков, необходимо искоренить некомпетентность», — убежден эксперт.

Роган признался, что неоднократно сталкивался с неадекватным судейством в промоушене, что приводило к несправедливому исходу.

«По сути, бойцов просто грабят!», — добавил он.

UFC премирует бойцов специальными бонусами по итогам турниров в размере 50 тысяч долларов. За «Поединок вечера» награду получает и победитель, и проигравший. Бонус за «Выступление вечера» выдается за зрелищную победу.