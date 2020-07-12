Российский боец Гришин проиграл поляку Тыбуре на UFC 251 

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Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Схватка между Гришиным и Тыбурой продлилась все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением присудили победу поляку. На карточках двух из арбитров итоговый счёт составил 30:27 в пользу Марчина, а у третьего — 30:26.

Для Гришина этот поединок стал дебютным в UFC.

Ранее бывший чемпион FIght Nights Global в наилегчайшем весе Жалгам Жумагулов проиграл единогласным решением судей Раулиану Пэйве на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.