Пётр Ян стал вторым российским чемпионом UFC 

Российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.

В первом раунде бойцы пошли в размен ударами, в котором лучше смотрелся Ян, но бразилец доставал его с дистанции. В концовке он попытался провести тейкдаун, но потерял позицию, и Ян забрал раунд жёсткими ударами сверху.

Алду снизил активность в последующих раундах, которые прошли в пользу Яна. Россиянин не форсировал события, настраиваясь на пятираундовый бой и имея преимущество над соперником в боксёрской технике. Однако Алду хорошо чувствовал дистанцию и контролировал соперника ударами ногами и за счёт этог забрал инициативу в поединке.

В чемпионских раундах Пётр начал перебивать соперника, используя удары по корпусу, а его соперник начал уставать. Ян переписал личный рекорд по количеству точных ударов в октагоне и довёл поединок до победы за счёт доминирования в ударной технике.

В пятом раунде Ян потряс соперника ударом с правой и продолжил добивание в партере, залив лицо соперника кровью. После очередного жёсткого добивания рефери остановил поединок.