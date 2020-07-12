Глава UFC прокомментировал победу Петра Яна

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна в поединке за титул чемпиона в легчайшем весе.

«Петр Ян выглядел отлично. Алду тоже был хорош, хотя многие говорили, что он не заслуживает титульного боя. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должен был быть остановлен намного раньше», — посчитал Уайт.

Ранее 12 июля Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алду и завоевал чемпионский титул. Рефери присудил 27-летнему россиянину победу техническим нокаутом в пятом раунде. Ян назвал поединок сложным и посчитал, что план на бой сработал.

Ян приобрел известность благодаря поединкам под эгидой отечественной организации ACB. На счету спортсмена теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из шести побед подряд.