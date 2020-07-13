Емельяненко признался, что ему нравится бить людей 

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился размышлениями о своей работе.

Ранее стало известно, что поединок Емельяненко и Магомеда Исмаилова , который пройдет в рамках турнира АСА 107, был перенесен из Москвы в Сочи.

"Осталась ровно неделя до вылета Сочи. Сегодня я все утро размышляю о своей работе. Интересная она у меня все-таки — работа бить людей. И она мне нравится", — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в stories его аккаунта в Instagram.

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля. Изначально поединок должен был пройти в начале апреле на столичной "ВТБ Арене", но из-за угрозы распространения коронавируса он был перенесен.