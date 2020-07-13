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Емельяненко признался, что ему нравится бить людей 

Спорт РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился размышлениями о своей работе.
Ранее стало известно, что поединок Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который пройдет в рамках турнира АСА 107, был перенесен из Москвы в Сочи.
"Осталась ровно неделя до вылета Сочи. Сегодня я все утро размышляю о своей работе. Интересная она у меня все-таки — работа бить людей. И она мне нравится", — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в stories его аккаунта в Instagram.
Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля. Изначально поединок должен был пройти в начале апреле на столичной "ВТБ Арене", но из-за угрозы распространения коронавируса он был перенесен.
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MMA , Видео , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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