Тренер Макгрегора похвалил чемпиона UFC Яна

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Оуэн Родди, тренер по боксу экс-чемпиона Абсоютного бойцовского чемпоната (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора , прокомментировал победу Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251.

«Ян феноменально проявляет терпение, не тратит напрасно силы на лишние удары, выбирая правильный момент. У Алдо феноменальная челюсть, потому что он пережил много таких ударов. Но невозможно это делать все 25 минут. В пятом раунде Ян попадал бомбами, свалил соперника и добил. Я думал, Ян это сделает раньше, но я забыл, насколько стойкий Алдо. С интересом буду следить, как Ян выйдет на новый бой», — цитирует Родди Allboxing.ru.

Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ранее чемпион UFC Ян заявил, что теперь ему раз за разом нужно доказывать свой уровень и право быть лучшим.