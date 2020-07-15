Сестру бойца UFC застрелили у ночного клуба в США 

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Младшая сестра бойца UFC Девонте Смита погибла в результате стрельбы у ночного клуба в американском городе Колумбус (штат Огайо), сообщает MMA Junkie.

Дэриен Смит стала случайной жертвой перестрелки, которая произошла в ночь на 11 июля. Девушку госпитализировали, но позднее из-за полученного ранения она скончалась в возрасте 23 лет.

"Моя сестра — удивительный человек, который является истинным источником света и вдохновения. Мы невероятно скучаем по ней и сделали бы все, чтобы вернуть ее. Мы очень благодарны всем за поддержку и молитвы", — сказал Смит.

Американский спортсмен выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. На его счету десять побед при двух поражениях.