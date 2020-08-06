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Американский боец UFC поиздевался над россиянином Олейником и плюнул ему в еду 

Lenta.ru и ещё 21 4 часа назад
Американский боец UFC плюнул Олейнику в еду
Фото: Instagram
Американский боец UFC Деррик Льюис поиздевался над россиянином Алексеем Олейником и плюнул ему в еду. Видео спортсмен выложил в Instagram.
Льюис рассказал, что представители UFC привезли ему еду, в том числе предназначенную Олейнику.

«Мне кажется, что в его блюде не хватает одного ингредиента. Нужно добавить немного приправы», — заявил американец и плюнул в один из контейнеров.

Льюис подерется с Олейником на турнире UFC Vegas 6. Поединок пройдет 9 августа.
В смешанных единоборствах 43-летний Олейник одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 35-летнего Льюиса 23 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.
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MMA , Алексей Олейник , Льюис Деррик
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