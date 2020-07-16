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Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов: что ждет российских чемпионов 

Газета.Ru 22 часа назад
Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов: что ждет российских чемпионов
Фото: Газета.Ru
Российские чемпионы UFC — главные ньюсмейкеры в отечественном спорте на ближайшие месяцы. Впереди у Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна важнейшие защиты, в которых первый встретится с самым грозным соперником на своем спортивном пути, а второй будет впервые отстаивать свой титул. «Газета.Ru» рассказывает об осенних испытаниях для российских звезд ММА.
В память об Абдулманапе Нурмагомедове
Ситуация с Хабибом, а точнее — с его оппонентом, ясна уже давно. На майском UFC 249 Джастин Гэтжи разбил Тони Фергюсона и, завоевав временный титул, снял все вопросы о следующем охотнике на идеальный рекорд Орла.
Что интересно, известны даже дата и место главного противостояния 2020 года: по информации авторитетного издания Sherdog, Хабиб проведет третью защиту пояса 19 сентября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Бой возглавит 253-й номерной турнир.
Но вот незадача: сам чемпион пока молчит относительно своего будущего. Потеряв в начале месяца отца, Нурмагомедов получил колоссальный моральный удар — остается лишь догадываться, как именитый спортсмен оправится от утраты. В столь тяжелое время одни склоняют Хабиба не сдаваться и продолжать дело, которым жил Абдулманап Магомедович, другие настаивают на том, что теперь атлету будет сложно сконцентрироваться на боях. Подобный пробел на столь высоком уровне может привести к краху великого наследия…
Между тем менеджер Орла Али Абдель-Азиз (представляет и интересы Гэтжи — «Газета.Ru») отрицает желание клиента завершить карьеру, призывая ММА-сообщество дать Нурмагомедову-младшему время. Верит в поединок Хабиб — Гэтжи и Дана Уайт.
«Не думаю, что этот бой уже невозможен. Я просто жду, чтобы услышать информацию… Нет, я не связываюсь с Хабибом. Оставляю его одного, пока он не готов говорить; позволяю ему оплакивать отца, делать то, что он должен сделать. Я связался с ним в тот день и с тех пор не получил от него ответа», — передает слова президента UFC Bjpenn.
Похоронив отца и наставника, Хабиб вступил в новую жизнь, где, возможно, попросту не осталось места для октагона и кожаных перчаток… Тренерская карьера или благотворительность? Бизнес или политика? А может, два последних поединка в восьмиугольнике и доведение рекорда до желанных 30-0?
Поклонникам смешанных единоборств стоит включить режим «ожидание». Заявление Нурмагомедова будет с недели на неделю: какое бы решение не принял непобежденный боец, для чемпиона UFC оно будет правильным.
Новая эра легчайшего дивизиона
Куда насыщеннее выглядит дивизион с новым российским чемпионом Петром Яном. Легчайший вес до отказа забит топовыми претендентами, и, если бы россиянин раздумывал над следующим соперником, то у него и его команды попросту бы разбегались глаза.
Однако «No Mercy» верен своему слову: уже осенью Ян разделит клетку с неуступчивым представителем Ямайки Алджамейном Стерлингом. Доминирующие триумфы, серия из пяти побед кряду — именно «Funk Master» должен был противостоять Петру в минувший уикенд на «Бойцовском острове». Но в UFC сделали ставку на далекого от былой формы, но все же известного ветерана Жозе Альдо.
Самое время вернуть Стерлингу должок!
На горизонте маячит и Коди Гарбрандт.
«No Love», похоже, поборол внутренних демонов и после трех сокрушительных проигрышей нокаутами выдал умопомрачительный перформанс на UFC 250, потушив свет Рафаэлю Ассунсао. Почувствовав былую уверенность, экс-чемпион прибегнул к трештоку: через Twitter Гарбрандт провоцирует Петра, желая занять если не первое (его зацементировал Стерлинг), то второе место в претендентской гонке.
В разработке на октябрь находится поединок представителя США с Марлоном Мораесом, но это ничуть не мешает Гарбрандту мечтать о большем.
«Подраться с Яном? У нас с ним незаконченное дело. Я сломаю его за два раунда и нокаутирую в третьем. Я хочу сломать его волю!» — пишет Коди, реагируя на насмешки Яна и упреки в отсутствии крепкого подбородка.
Также нельзя не упомянуть и других звезд легчайшего дивизиона, которые не прочь отобрать золото у «No Mercy».
Генри Сехудо. Бывшему чемпиону в двух весовых категориях внимания не занимать. Несмотря на уход из спорта, американец продолжает провоцировать бойцов UFC в социальных сетях и, безусловно, Ян не исключение. Он называет россиянина вторым после себя и уже окрестил Петра «уродливой картофелиной». Наш боец отмалчиваться не намерен и уже не в первый раз приглашает олимпийского чемпиона — 2008 вернуться в восьмиугольник:
«Ты мог сразиться со мной, однако выбрал более легкий вариант и сбежал. А теперь лаешь с безопасного расстояния, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию».
— Ти Джей Диллашоу. Опальный экс-чемпион в марте 2019-го был дисквалифицирован на два года за использование запрещенного препарата (ЭПО) при сгонке веса. «Кобра» признал непростительную ошибку, и, перелистнув грустную страницу, готовится к возвращению. Как заявляет сам Ти Джей, первым его боем после паузы будет «титульник».
«Мне гарантировали тайтлшот по возвращении в октагон. Но вряд ли это что-то значит — я сделал ошибку, у меня нет прав что-то требовать. Думаю, если бы у меня был выбор, я бы провел «титульник» или поединок с топом дивизиона. Так бы я смог доказать, что заслуживаю чемпионского боя», — цитировал Диллашоу MMA Junkey.
— Марлон Мораес. Первый номер рейтинга легчайшего веса упустил свой шанс, проиграв в июне 2019-го все тому же Сехудо. После этого бразилец с трудом (и крайне спорно) одолел Жозе Альдо — до «титульника» грозного ударника теперь отделяет всего один поединок.
— Шон О`Мэлли. Один из главных активов UFC, второй Конор Макгрегор.
«Сахарок» непобежден, ярок и говорлив. Он нравится как фанатам смешанных единоборств, так и далекой от спорта публике, для которой он не боец ММА, а блогер-веган с большим геймерским потенциалом.
Промоушен не мог не воспользоваться таким образом, и пока друг Снуп Дога нокаутирует своих соперников в октагоне, организация как может раскручивает американца на просторах Интернета. И готовит к большому будущему: пройдет буквально пара схваток, и О`Мэлли начнет трубить о супербое с чемпионом…
Правда, для этого «Сахарку» придется поработать над уровнем борьбы или отдалить встречу с мастерами доминирования в партере.
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Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Жозе Альдо , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Рафаэль Ассунсао , Генри Сехудо , Петр Ян , Газета.Ru
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