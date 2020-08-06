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Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Волкановски 

RT на русском и ещё 34 5 часов назад
Магомедшарипов вызвал на бой Волкановски
Фото: РИА Новости
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов хочет провести поединок с чемпионом организации в полулёгком весе, австралийцем Александром Волкановски.

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул. Я выиграл без боя. Следующий поединок — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Давай попробуем новую кровь. Обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, чего они хотят. Если нужно немного времени, то сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в Instagram.

Забит Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом на турнире UFC 29 августа. Однако не состоится по причине травмы мексиканца.
Ранее сообщалось, что соперник Магомедшарипова получил травму, россиянину ищут нового оппонента.
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MMA , Бокс , Забит Магомедшарипов , Александр Волкановски , Яир Родригес
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