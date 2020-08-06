Магомедшарипов вызвал на бой Волкановски

«Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул. Я выиграл без боя. Следующий поединок — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Давай попробуем новую кровь. Обещаю, что это будет незабываемо. Давай дадим фанатам то, чего они хотят. Если нужно немного времени, то сентябрь или октябрь меня устраивают», — написал Магомедшарипов в Instagram.