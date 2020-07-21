Бой Исмаилов—Емельяненко пройдёт без зрителей

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
1 0
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
19:00
Локомотив М Локомотив М
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Бой Александра Емельяненко и Исмаилова пройдет без зрителей 

ТАСС и ещё 31 6 часов назад
Бой Исмаилов—Емельяненко пройдёт без зрителей
Фото: РИА Новости
Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым в рамках организации Absolut Championship Akhmat (ACA) пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба ACA.
"Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края ввиду продления "режима повышенной готовности" до 3 августа", — говорится в сообщении.
Бой Емельяненко — Исмаилов пройдет 24 июля в Сочи. Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.
Видео дня. Золотой футбол на Олимпиаде-80
ТАСС: последние новости
Чемпион UFC Ян вернется в Россию 15 июля Чемпион UFC Ян вернется в Россию 15 июля Россиянин Царукян вызвал на бой американца Яквинту Россиянин Царукян вызвал на бой американца Яквинту Чемпион UFC Ян считает, что боксерская подготовка помогла ему победить Альдо Чемпион UFC Ян считает, что боксерская подготовка помогла ему победить Альдо
Комментарии 1
MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жезуш вновь возглавил «Бенфику»
Жезуш вновь возглавил «Бенфику»
Дочь Малафеева выписалась из психиатрической клиники
Дочь Малафеева выписалась из психиатрической клиники
Самая горячая дзюдоистка
Самая горячая дзюдоистка
Горячий уикенд
Горячий уикенд
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение