Бой Исмаилов—Емельяненко пройдёт без зрителей

"Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края ввиду продления "режима повышенной готовности" до 3 августа", — говорится в сообщении.

Бой Емельяненко — Исмаилов пройдет 24 июля в Сочи. Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.