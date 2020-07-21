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Стало известно место следующего боя Нурмагомедова 

ТК «Звезда» и ещё 35 11 часов назад
Стало известно место следующего боя Нурмагомедова
Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press
Все наиболее крупные события чемпионата будут проведены в одном специально выбранном месте.
Следующий поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Такое заявление сделал президент UFC Дана Уайт, объяснив, что именно в этом месте будут проводиться наиболее значимые события чемпионата.
«Хабиб будет следующим», — передает слова Уайта The National.
Следующим противником россиянина, который за всю свою карьеру сумел одержать 28 побед в поединках и ни разу не проиграть, станет американский боец Джастин Гэтжи.
Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в своей категории еще с весны 2018 года.
Ранее тренер россиянина Хавьер Мендес сообщил, что боец решительно настроен на продолжение участия в соревнованиях и имеет конкуренцию в виде 15 лучших бойцов UFC.
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MMA , Дана Уайт , Хавьер Мендес , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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