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Отреагировавший на победу Яна мемом из порно американец вновь оскорбил бойца 

Lenta.ru 1 час назад
Американец вновь оскорбил российского чемпиона
Фото: Jeff Bottari / Getty Images
Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг, отреагировавший на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Алду мемом из порно, в Twitter вновь оскорбил спортсмена.
Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом, которого он мечтает одолеть.
«Он не победил ни одного бойца из пятерки лучших, и теперь он чемпион. Хорошо устроился. Но быстрый подъем обернется быстрым падением», — написал американец.
13 июля Стерлинг опубликовал мем из порно «Оргия — новый черный», заменив лица темнокожих мужчин на собственное изображение, а лицо девушки — на изображение Яна. До этого он заявил о желании встретиться с россиянином в октагоне.
12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Алду. Стерлинг в июне на турнире UFC 250 одолел Кори Сэндхагена и стал претендентом на титул в этой же весовой категории.
На счету Яна 15 побед и одно поражение в MMA. Стерлинг провел 22 боя. Из них 19 завершились его победой, три — поражением.
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