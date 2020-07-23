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Нурмагомедов обратился к умершему отцу 

Павел Тиунов и ещё 40 3 часа назад
Нурмагомедов прервал молчание после смерти отца
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram прокомментировал смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
В своем посте, опубликованном 23 июля, боец привел суру из Корана, в которой говорится о назидании Аллаха делать добро родителям и о необходимости почтительного к ним обращения. При этом Нурмагомедов добавил несколько строк от себя. Он подчеркнул, что Абдулманап Нурмагомедов был для него и отцом, и братом, и другом, и тренером в одном лице.
«Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною», — написал спортсмен (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Боец подчеркнул, что ему будет не хватать родителя.
Абдулманап Нурмагомедов, как сообщал «Рамблер», скончался в начале июля после перенесенных инсульта и операции на сердце в возрасте 57 лет. В апреле у него было выявлено заражение коронавирусом.
Комментарии 7
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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