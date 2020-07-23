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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил Алджамейну Стерлингу. Ранее сообщалось, что россиянин проведет первую защиту титула против американца.

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