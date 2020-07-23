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«Продолжай выпрашивать бой». Ян и Стерлинг «воюют» в Твиттере 

Спорт-Экспресс и ещё 3 6 часов назад
Ян — Стерлингу: «Продолжай выпрашивать бой»
Фото: соцсети
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил Алджамейну Стерлингу. Ранее сообщалось, что россиянин проведет первую защиту титула против американца.
— Ян — бумажный чемпион. Его однослойное резюме настолько тонкое, что я даже зад им подтереть не смогу. Не победил ни одного бойца в топ-5. Я иду за его задницей, — ранее написал в Twitter Стерлинг.
— Продолжай выпрашивать бой, — ответил ему Ян.
— Тебе больше не с кем драться, приятель. Если хочешь, можешь тоже подраться с комментатором и начать делать вид, что ты лучший.
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