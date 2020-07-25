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Запашный обратился к Исмаилову после боя с Емельяненко 

Газета.Ru 5 часов назад
Запашный обратился к Исмаилову
Фото: газета.ру
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный признался, что не верил в победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.
Спортсмены провели поединок в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут у Емельяненко.
Запашный прервал интервью Исмаилова, чтобы поздравить его.
"Можно я при всех признаюсь — я ни хрена не верил в твою победу, ни хрена не верил! Я поздравляю тебя с победой. Ты просто красавчик! Это офигенный бой и ты мужик", — заявил он.
Ранее сообщалось, что боец ММА Коробков объяснил поражение Емельяненко.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов , Эдгард Запашный
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