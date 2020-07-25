Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Емельяненко попросил Исмаилова о реванше 

Lenta.ru и ещё 34 1 час назад
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал об общении со своим оппонентом Александром Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107. Об этом сообщает «Матч ТВ».
34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша. При этом боец подчеркнул, что не намерен выступать в тяжелом весе. Для поединка против Емельяненко Исмаилов набрал вес. Перед схваткой он составлял 93,8 килограмма. При этом боец выступает в средней весовой категории.
24 июля Исмаилов нокаутировал соперника на турнире в Сочи. Рефери остановил поединок в третьем раунде, зафиксировав поражение 38-летнего Емельяненко нокаутом. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.
Видео дня. Олимпийские игры 2021 года могут пройти без зрителей
Последние новости
Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым Бронемашина затонула в Керченском проливе Бронемашина затонула в Керченском проливе В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса
Комментарии 2
MMA , Бокс , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
В поражении Емельяненко увидели признаки деградации
В поражении Емельяненко увидели признаки деградации
Исмаилов сломал Емельяненко нос
Исмаилов сломал Емельяненко нос
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение