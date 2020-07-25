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Шлеменко увидел в поражении Емельяненко признаки деградации 

Lenta.ru и ещё 12 8 часов назад
В поражении Емельяненко увидели признаки деградации
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением относительно поединка Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко, который возглавил турнир в Сочи ACA 107. Его слова приводит Sport24.
Шлеменко подчеркнул, что у проигравшего в этот вечер 38-летнего Емельяненко заметна деградация.
«Саша заигрался в шоу. У него нелпохо это получается, но он давно не прогрессирует. Саша — не разноплановый боец, для нашего спорта это плохо», — убежден Шлеменко.
24 июля Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде противостояния. Рефери остановил бой после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов , Александр Шлеменко
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