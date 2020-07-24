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Поражение Емельяненко нокаутом попало навидео 

Вероника Полынина 10 часов назад
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Фото: РИА Новости
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в главном поединке турнира по смешанным единоборствам ACA 107 в Сочи. Видео решающего эпизода боя опубликовано в сообществе ACA ММА в соцсети «ВКонтакте».
Бой был досрочно прекращен в третьем раунде. Судья остановил поединок и отдал победу Исмаилову техническим нокаутом.
На протяжении всего боя Исмаилов уверенно доминировал. В третьей пятиминутке после серии ударов со стороны Исмаилова судья досрочно остановил бой, зафиксировав поражение Емельяненко.
Комментируя свою победу, Исмаилов назвал ее особенной. Для поединка ему пришлось перейти из среднего в тяжелый вес. Перед боем он весил 94,6 кг, тогда как его соперник — 117,1 кг. Букмекеры отдавали предпочтение Емельяненко.
Как сообщал «Рамблер», Александру Емельяненко 38 лет. На его счету 37 боев в смешанных единоборствах, 28 из них закончились победой, 8 поражением и 1 — ничьей.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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