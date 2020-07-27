Хабиб: я должен довести планы отца до конца 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов хочет продолжать дело отца, курировавшего строительство спортивных объектов в Дагестане.
Напомним, что 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных COVID-19.
"Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, и я считаю своим долгом довести их до конца", — цитирует Нурмагомедова-младшего пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
Стоит отметить, что в своем следующем поединке Хабиб встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи.