Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Хабиб: я должен довести планы отца до конца 

Газета.Ru и ещё 11 2 часа назад
Хабиб: я должен довести планы отца до конца
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов хочет продолжать дело отца, курировавшего строительство спортивных объектов в Дагестане.
Напомним, что 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных COVID-19.
"Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, и я считаю своим долгом довести их до конца", — цитирует Нурмагомедова-младшего пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
Стоит отметить, что в своем следующем поединке Хабиб встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи.
Газета.Ru: последние новости
Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова Запашный обратился к Исмаилову после боя с Емельяненко Запашный обратился к Исмаилову после боя с Емельяненко Кокляев: к Емельяненко все вернулось бумерангом Кокляев: к Емельяненко все вернулось бумерангом
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
«Исход будет один — скорая помощь»
«Исход будет один — скорая помощь»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание Прочее
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение