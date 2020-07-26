Антигулов попался на треугольник и потерпел поражение

Российский боец полутяжёлого веса Гаджимурад Антигулов (20-7) проиграл удушением треугольником в первом раунде шотландцу Полу Крейгу (13-4-1).

Антигулов на первой минуте поединка перевёл бой в партер, а его оппонент опасно угрожал своим коронным приёмом треугольникм, защищаясь от ударов россиянина. Антигулов проигнорировал угрозу, но захват стал плотнее, после чего россиянин был вынужден постучать.