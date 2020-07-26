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Антигулов попался на треугольник и потерпел третье поражение кряду 

News.ru и ещё 2 8 часов назад
Антигулов попался на треугольник и потерпел поражение
Фото: twitter
Российский боец полутяжёлого веса Гаджимурад Антигулов (20-7) проиграл удушением треугольником в первом раунде шотландцу Полу Крейгу (13-4-1).
Антигулов на первой минуте поединка перевёл бой в партер, а его оппонент опасно угрожал своим коронным приёмом треугольникм, защищаясь от ударов россиянина. Антигулов проигнорировал угрозу, но захват стал плотнее, после чего россиянин был вынужден постучать.
Для Антигулова это поражение стало третьим подряд в октагоне и теперь ему грозит увольнение из организации. Крейг аналогичным приёмом побеждал другого россиянина Магомеда Анкалаева.
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