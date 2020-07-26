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Боец UFC Вердум захотел дать реванш Федору Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 18 8 часов назад
Боец UFC Вердум захотел дать реванш Федору Емельяненко
Фото: Lenta.ru
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фабрисиу Вердум заявил о желании дать реванш россиянину Федору Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена, прошедшую после турнира UFC Fight Island 3.
Бразилец отметил, что очень уважает соперника и хочет встретится с ним в октагоне. По его мнению, все поклонники смешанных единоборств (MMA) хотели бы увидеть такую схватку. Вердум добавил, что в его понимании 43-летний Емельяненко — лучший боец смешанного стиля.
Ранее в воскресенье, 26 июля, 42-летний Вердум в рамках турнира UFC, который прошел на «бойцовском острове» в Абу-Даби, одержал досрочную победу над шведом Александером Густафссоном.
Вердум встречался с Емельяненко в 2010 году. В том поединке бразилец одержал победу удушающим приемом в первом раунде.
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MMA , Федор Емельяненко , Чемпионат.com
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