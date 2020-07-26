Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

«Я не засчитываю себе поражение от Исмаилова». Что будет с карьерой Емельяненко? 

Чемпионат.com 1 час назад
Что будет с Емельяненко после фиаско
Фото: Чемпионат.com
Александр с трудом добрался до самолёта после турнира. Кажется, у него проблемы.
24 июля Емельяненко-младший огорчил своих болельщиков: на ACA 107 он сенсационно проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом. Дебютировавший в тяжёлом весе Исмаилов мастерски разобрал оппонента, который был намного тяжелее и выше него. Емельяненко спасовал даже в стойке, где ему не помогли длинные руки и огромный опыт выступлений. Перед вылетом из Сочи Емельяненко вновь удивил: боец добрался до стойки регистрации с большим трудом, опираясь на руки коллег. Был ли он пьян –утверждать нельзя. Возможно, дали знать о себе травмы. Что же будет с карьерой Александра?
В интервью после поединка Емельяненко выступил откровенно странно, решив «не засчитывать» себе поражение.
«Удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности от него. Всё, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение засчитывать не буду».
До боя с Исмаиловым брат Фёдора Емельяненко не дрался по правилам ММА почти два года, но вряд ли это можно считать оправданием. Поединок с великолепно подготовленным Магомедом обнажил старые недостатки Александра: слабую защиту от тейкдаунов и безвольную работу в партере. Особенно обидно было за этим наблюдать, учитывая прежние успехи Емельяненко в дзюдо и боевом самбо. Александр регулярно подчёркивает, что презрительно относится к борьбе. Но если он не начнёт над ней работать — в октагоне спортсмену делать нечего. Во всяком случае, с соперниками серьёзного уровня. О реванше с Исмаиловым, о котором упоминал Александр, думать пока не стоит вовсе.
Через неделю Емельяненко исполнится 39 лет, в таком возрасте уже непросто заставить себя учиться новому. Конечно, за Александра говорит тот факт, что в основном ему нужно «вспоминать» старые навыки. Однако что-то подсказывает, что Емельяненко-младший не заинтересован в подтягивании слабых сторон. Видимо, ему проще поменять правила: «Всё-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд — бокс, второй — борьба, третий — ММА. И ограничение на борьбу».
Если Александр откажется от трудной работы над собственными недостатками, в ММА ему останется только выбирать бои с чистыми ударниками, которых не так много. Скорее всего, уделом Емельяненко станут фрик-поединки, вроде его встречи по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Возраст поджимает: помимо слабой борьбы, у Александра сдают выносливость и тайминг. Через несколько лет у него останется только громкое имя. Несколько боёв, не имеющих особой спортивной ценности, но привлекающих публику — всё, чем может запомниться Емельяненко-младший на финише славной карьеры.
Не хочется, чтобы боец, которому когда-то прочили доминирование в мире ММА, уходил из спорта таким образом. Но это далеко не самый важный вопрос. Главное, чтобы Александр привёл в порядок свою жизнь и перестал попадать в регулярные алкогольно-уголовные скандалы. Иначе после завершения карьеры жизнь может пойти под откос. Александр по своей сути — добрый и искренний человек, о чём говорили многие его коллеги. Но известные проблемы мешают ему жить. Именно борьба с внутренними демонами — главная в жизни Емельяненко.
Видео дня. Футболисты Зенита разбили трофей Кубка России
Чемпионат.com: последние новости
А. Емельяненко — Исмаилов. АСА 107: кто победил, какие ставки и прогнозы сыграли А. Емельяненко — Исмаилов. АСА 107: кто победил, какие ставки и прогнозы сыграли Шлеменко — о поражении А. Емельяненко: всё было предсказуемо Шлеменко — о поражении А. Емельяненко: всё было предсказуемо Минаков: Емельяненко просто деклассировали, Исмаилов показал его слабые стороны Минаков: Емельяненко просто деклассировали, Исмаилов показал его слабые стороны
Комментарии 6
MMA , Статьи , Магомед Исмаилов , Федор Емельяненко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»
Чемпиона России обвинили в педофилии
Чемпиона России обвинили в педофилии
Роналду не покинет «Ювентус»
Роналду не покинет «Ювентус»
Тим не уверен, что US Open состоится
Тим не уверен, что US Open состоится
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание Прочее
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение