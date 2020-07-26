Что будет с Емельяненко после фиаско

Александр с трудом добрался до самолёта после турнира. Кажется, у него проблемы.

24 июля Емельяненко-младший огорчил своих болельщиков: на ACA 107 он сенсационно проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом. Дебютировавший в тяжёлом весе Исмаилов мастерски разобрал оппонента, который был намного тяжелее и выше него. Емельяненко спасовал даже в стойке, где ему не помогли длинные руки и огромный опыт выступлений. Перед вылетом из Сочи Емельяненко вновь удивил: боец добрался до стойки регистрации с большим трудом, опираясь на руки коллег. Был ли он пьян –утверждать нельзя. Возможно, дали знать о себе травмы. Что же будет с карьерой Александра?

В интервью после поединка Емельяненко выступил откровенно странно, решив «не засчитывать» себе поражение.

«Удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности от него. Всё, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение засчитывать не буду».

До боя с Исмаиловым брат Фёдора Емельяненко не дрался по правилам ММА почти два года, но вряд ли это можно считать оправданием. Поединок с великолепно подготовленным Магомедом обнажил старые недостатки Александра: слабую защиту от тейкдаунов и безвольную работу в партере. Особенно обидно было за этим наблюдать, учитывая прежние успехи Емельяненко в дзюдо и боевом самбо. Александр регулярно подчёркивает, что презрительно относится к борьбе. Но если он не начнёт над ней работать — в октагоне спортсмену делать нечего. Во всяком случае, с соперниками серьёзного уровня. О реванше с Исмаиловым, о котором упоминал Александр, думать пока не стоит вовсе.

Через неделю Емельяненко исполнится 39 лет, в таком возрасте уже непросто заставить себя учиться новому. Конечно, за Александра говорит тот факт, что в основном ему нужно «вспоминать» старые навыки. Однако что-то подсказывает, что Емельяненко-младший не заинтересован в подтягивании слабых сторон. Видимо, ему проще поменять правила: «Всё-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд — бокс, второй — борьба, третий — ММА. И ограничение на борьбу».

Если Александр откажется от трудной работы над собственными недостатками, в ММА ему останется только выбирать бои с чистыми ударниками, которых не так много. Скорее всего, уделом Емельяненко станут фрик-поединки, вроде его встречи по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Возраст поджимает: помимо слабой борьбы, у Александра сдают выносливость и тайминг. Через несколько лет у него останется только громкое имя. Несколько боёв, не имеющих особой спортивной ценности, но привлекающих публику — всё, чем может запомниться Емельяненко-младший на финише славной карьеры.

Не хочется, чтобы боец, которому когда-то прочили доминирование в мире ММА, уходил из спорта таким образом. Но это далеко не самый важный вопрос. Главное, чтобы Александр привёл в порядок свою жизнь и перестал попадать в регулярные алкогольно-уголовные скандалы. Иначе после завершения карьеры жизнь может пойти под откос. Александр по своей сути — добрый и искренний человек, о чём говорили многие его коллеги. Но известные проблемы мешают ему жить. Именно борьба с внутренними демонами — главная в жизни Емельяненко.