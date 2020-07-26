Боец UFC из Чечни захотел превзойти Хабиба

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отреагировал на сравнения с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова передает MMA Junkie.

26-летний спортсмен признался, что ему не важно, что его часто называют «Хабибом версии 3.0».

«Мне нравится то, как он дерется. Для меня он лучший боец на сегодня без учета весовых категорий», — отметил он.

При этом Чимаев подчеркнул, что скоро он опередит Нурмагомедова и займет место лучшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).Он также подчеркнул, что не видит для себя никакой сложности в данном виде спорта. «Я валю людей и получаю за это деньги», — заключил он.

Ранее 26 июля Чимаев одержал вторую победу в UFC за 10 дней, установив рекорд организации. Уроженец Чечни дебютировал в промоушене 16 июля. Эффектный старт Чимаева в UFC оценили эксперты и журналисты. Уже после дебюта шведа неоднократно сравнивали с Нурмагомедовым, называя Чимаева «новым Хабибом».

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Россиянин занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 28 побед в 28 поединках в MMA.