«Новый Хабиб» вызвал на бой рекордсмена UFC 

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвал на поединок бразильца Демиана Майю . Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

«Уважаю тебя и считаю легендой спорта, но прости — ты следующий, Майя. Увидим, у кого из нас лучше грэпплинг», — написал 26-летний Чимаев.

Наряду еще с тремя спортсменами бразилец удерживает рекорд по количеству побед приемом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также является самым успешным представителем своей страны в организации. На его счету 24 победы в UFC.

26 июля шведский боец одержал вторую победу в UFC за 10 дней, установив рекорд организации. Уроженец Чечни дебютировал в промоушене 16 июля. Эффектный старт Чимаева в организации оценили эксперты и журналисты. Уже после дебюта его неоднократно сравнивали с Нурмагомедовым, называя Чимаева «новым Хабибом».

На счету Чимаева восемь побед в восьми поединках. Спортсмен родился в Чечне и переехал в Швецию в 16-летнем возрасте.