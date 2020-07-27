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«Новый Хабиб» вызвал на бой рекордсмена UFC 

Lenta.ru 4 часа назад
«Новый Хабиб» вызвал на бой рекордсмена UFC
Фото: Reuters
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвал на поединок бразильца Демиана Майю. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
«Уважаю тебя и считаю легендой спорта, но прости — ты следующий, Майя. Увидим, у кого из нас лучше грэпплинг», — написал 26-летний Чимаев.
Наряду еще с тремя спортсменами бразилец удерживает рекорд по количеству побед приемом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также является самым успешным представителем своей страны в организации. На его счету 24 победы в UFC.
26 июля шведский боец одержал вторую победу в UFC за 10 дней, установив рекорд организации. Уроженец Чечни дебютировал в промоушене 16 июля. Эффектный старт Чимаева в организации оценили эксперты и журналисты. Уже после дебюта его неоднократно сравнивали с Нурмагомедовым, называя Чимаева «новым Хабибом».
На счету Чимаева восемь побед в восьми поединках. Спортсмен родился в Чечне и переехал в Швецию в 16-летнем возрасте.
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Комментарии
MMA , Демиан Майя
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