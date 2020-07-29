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Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC 

Газета.Ru 1 час назад
Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в комментариях под записью Джо Рогана в Instagram рассказал о своих планах.

"В октябре — Джастин Гэтжи, в апреле — Жорж Сен-Пьер", — написал российский боец.

28 июля промоушен объявил о том, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Также глава организации Дана Уайт заявил, что открыт для переговоров о бое Нурмагомедова против Сен-Пьера.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях высказался о возможности провести поединок с россиянином.
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MMA , Джо Роган , Дана Уайт , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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