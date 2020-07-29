Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC 

Все новости на карте

"В октябре — Джастин Гэтжи, в апреле — Жорж Сен-Пьер", — написал российский боец.

28 июля промоушен объявил о том, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Также глава организации Дана Уайт заявил, что открыт для переговоров о бое Нурмагомедова против Сен-Пьера.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях высказался о возможности провести поединок с россиянином.