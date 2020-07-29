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Орловский ответил на оскорбления чемпиона UFC Яна 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Орловский ответил на оскорбления чемпиона UFC Яна
Фото: Reuters
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский ответил оскорбившему его чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянину Петру Яну.

«Если у человека одна извилина, пускай пишет то, что пишет. На каждый роток не накинешь платок. Поэтому каждый волен говорить и думать то, что он считает нужным», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

Он отметил, что встречался один раз с Яном, но встреча оставила неприятный осадок. По его словам, он пытался поздороваться с россиянином, но тот никак на него не реагировал. При этом Орловский подчёркивает, что не сказал ничего про него плохого и просто поздравил бойцовский клуб «Архангел Михаил».

«А насчёт того, что я хотел его принизить, — как я могу его принизить? Человек выиграл чемпионский пояс UFC. Он по факту является чемпионом в легчайшем весе. Как его принизить? Как? Может, я чего-то не понимаю. Факт остается фактом: как бы к нему ни относились или ко мне ни относились, он по факту является сейчас чемпионом UFC в легчайшем весе», — добавил Орловский.

Орловский во время эфира в своём Instagram ответил на вопросы подписчиков, а также прокомментировал бой Яна с бразильцем Жозе Алдо. Ян в свою очередь опубликовал ответ белоруса у себя в сториз и подписал: «Чистая шкура». До этого Орловский рассказывал, как Ян отказался с ним общаться на одном из турниров.
12 июля Ян нокаутировал Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.
Ранее Алексей Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC.
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Комментарии
MMA , Александр Лютиков , Андрей Орловский , Алексей Олейник
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